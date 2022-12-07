Kantarın topuzu iyice kaçtı! Kılıçdaroğlu'na PKK sevici başdanışma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile gündeme gelen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda partisine katılan eski Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi’yi 'Başdanışman' olarak atadı.
Elçi, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda CHP'ye katılmıştı. Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’yi “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdi.
Terör örgütü PKK propagandası yaptı
Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.
Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
İşte Elçi'nin bazı paylaşımları;
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