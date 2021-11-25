Kansızlık neden olur, kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlık belirtileri nelerdir?

Kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkan bir durumudur. Birçok anemi türü vardır ve tek bir nedeni yoktur. Kesin nedeni tam olarak belirlemek bazen zor olabilir. Peki kansızlık neden olur?

Kansızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi

Vücutta gelişen bir kanama oluşması

Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma

Çeşitli hastalıklar

Kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi

Kansızlık belirtisi nelerdir?

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Ciltte solukluk

Bacaklarda kramplar

Uykusuzluk

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Kansızlık nasıl geçer?



Kansızlık tedavisinde B12 ve folik asit takviyeleri doktorunuzun önerisi ile kullanabileceğiniz takviyelerdir. Kansızlık için bol miktarda C vitamini tüketmeniz gerekir. C vitamini, demir emilimini arttırmaya ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olur.

Kansızlığa ne iyi gelir?

Ispanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Ispanakları çiğ olarak tüketmekten ziyade pişirilmesi daha doğrudur. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engelleyebilir. Taze pancar veya nar suyu, harika kan yapıcı ve kan temizleyi olarak işlev görür. Pancar folik asit bakımından da zengindir. Susam tohumu, özellikle de siyah susam tohumu demir alımını arttırmanın iyi bir yoludur.