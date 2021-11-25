Kansızlık neden olur, kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlık belirtileri nelerdir?
Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur.
Kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkan bir durumudur. Birçok anemi türü vardır ve tek bir nedeni yoktur. Kesin nedeni tam olarak belirlemek bazen zor olabilir. Peki kansızlık neden olur?
Kansızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi
- Vücutta gelişen bir kanama oluşması
- Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma
- Çeşitli hastalıklar
- Kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi
Kansızlık belirtisi nelerdir?
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Ciltte solukluk
- Bacaklarda kramplar
- Uykusuzluk
- Kolay yorulma ve enerji kaybı
- Hızlı ya da düzensiz kalp atışı
Kansızlık nasıl geçer?
Kansızlık tedavisinde B12 ve folik asit takviyeleri doktorunuzun önerisi ile kullanabileceğiniz takviyelerdir. Kansızlık için bol miktarda C vitamini tüketmeniz gerekir. C vitamini, demir emilimini arttırmaya ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olur.
Kansızlığa ne iyi gelir?
Ispanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Ispanakları çiğ olarak tüketmekten ziyade pişirilmesi daha doğrudur. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engelleyebilir. Taze pancar veya nar suyu, harika kan yapıcı ve kan temizleyi olarak işlev görür. Pancar folik asit bakımından da zengindir. Susam tohumu, özellikle de siyah susam tohumu demir alımını arttırmanın iyi bir yoludur.