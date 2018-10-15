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Kanserin artmasının bir sebebi de...

Kanserin artmasının bir sebebi de şehirdeki ve evdeki kablolar...

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:49
Kanserin artmasının bir sebebi de...

Mikrodalga fırından saç kurutma makinesine, ev içi kablosuz internet ağından onunla kullandığımız dizüstü bilgisayara, elimizden düşürmediğimiz cep telefonuna kadar hayatımıza girmiş her türlü elektrikli cihaz elektromanyetik dalga yayıyor. Evimizin yakından geçen yüksek gerilim hatları ve baz istasyonları da aynı şekilde birer elektromanyetik alan kaynağı. Dolayısıyla günlük hayatımızda ister istemez fazla oranda elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz.

Çocukluk çağı kanserlerini inceleyen bir çalışmada, yüksek gerilim hatlarından 50 metre uzaklığa kadar olan alanlar içerisinde yaşayan çocuklar incelenmiş ve lösemi oranında artış gözlenmiştir.

● Elektrik hatlarının beyin kanserine sebep olduğu belirlenmiştir. Bu alanların beyin tümörlerini; özellikle erkeklerde, lösemi ve akut myeloid lösemiyi artırdığı rapor edilmiştir. Bu alanlara mesleki olarak maruz kalmanın sonucunda, hem erkek hem de kadınlarda, akciğer kanserinde artma olduğu tespit edilmiştir

● Elektrikli battaniye kullanan kadınlar üzerinde yapılan araştırmada, battaniyeden yayılan manyetik alanın göğüs kanserinin oluşmasında etkili olduğu belirlenmiştir.

● Elektromanyetik alanların; doğum ve üreme anomalileri, davranış değişiklikleri ve nöroendokrin sistemde değişikliklere sebep olduğunu bildirilmiştir.

Ne yapmalıyız?

● Bilgisayar, telsiz telefon, cep telefonu, mikrodalga fırın, saç kurutma makinası gibi gündelik hayatın vazgeçilmez teknolojik aletlerini mümkünse uzun süreler kullanmamalıyız.

● Ev ve daire alırken yüksek gerilim hatlarının nerelerden geçtiğine dikkat edip bu hatlara en az 500 metre uzaklık olmasına dikkat etmeliyiz.

● Bilgisayar kullanırken, ekrandan en az bir kol boyu uzaklıkta olmalıyız.

● Yatak odalarımız veya uzun süre oturduğumuz yerlerin yakınında çok akım çeken aletleri bulundurmamalıyız.

● Elektrikli tıraş makinesi veya saç kurutma makinesi gibi aletlerin, yaydıkları elektromanyetik radyasyon yüksektir. Mümkünse şarjlı kullanmalıyız. Saç kurutma makinesini uzun süreli kullanmak yerine aralıklarla kullanmalıyız. Telefonla konuşurken başparmağımızı cep telefonuyla kulağımızın arasına koyarak telefonumuzun kulağımıza yapışmasına engel olmalıyız.

● Anne adaylarının hamilelik sürecinde uzun süre cep telefonuyla görüşme yapmaması bebeğinin elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalmaması açısından önemlidir.

Devlet de olayın farkında olduğu için hızla kabloları yer altına almaktadır..

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:49
  1. kablo
  2. kanser
  3. kanser sebebi

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