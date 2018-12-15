THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kansere çiğdem bombası

Güz çiğdemi zehirli bir bitki. Fakat kanser hücrelerini adeta bir akıllı bomba gibi yok ettiği anlaşıldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
Kansere çiğdem bombası

Bradford Üniversitesi Kansere Karşı İlaç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı olan Profesör Lawrence Patterson’un açıklaması aynen böyle.. BBC konuya özel bir önem vererek haberleştirdi ve bu haber bütün dünya medyasında çok geniş akis buldu. Bir iki seneye kadar yüzyılın en büyük keşfinin ilanıyla kanser hastaları sevince garkolabilir.

İngiltere'de bilim insanları güz çiğdemi ya da acı çiğdem olarak bilinen bitkinin özünden elde ettikleri ilacın kanserli hücreleri yok ettiğini söylüyor.

Bradford Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, güz çiğdeminin henüz laboratuvar aşamasında fareler üzerindeki deneylerinden elde ettikleri sonuçları açıkladılar.

Ekibin başkanı Profesör Lawrence Patterson, araştırmanın insanlara yönelik yeni bir ilacın geliştirilmesi potansiyeli taşıdığını söyleyerek, güz çiğdemi ekstresinin tümörler üzerinde ''akıllı bir bomba'' kadar etkin olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, fare deneylerinden görüldüğü kadarıyla, güz çiğdeminin sağlıklı hücreler üzerinde hiçbir yan etki bırakmadan sadece tümörü hedeflediğini söylüyor.

İşin daha da garip yanı Eski Mısır'dan kalan arşivlerde adı geçen güz çiğdemi tıp camiasının yüzyıllardır bildiği bir bitki. Fakat kansere karşı ilk defa kullanılıyor. Öne çıkan belli başlı özelliklerinden biri, zehirli olması.

Bradford Üniversitesi'deki ekip, bitkinin toksik etkisini sadece kanserli hücrelere yöneltmeyi başardıklarını söylüyorlar.

Deneme aşamasındaki ilaç, sadece tümörlerin saldığı bir kimyasalla karşılaşınca faal hale geliyor.

Deney fareleri üzerinde yapılan araştırmada, beş ayrı tipte kanserden kaynaklanan katı tümörlerin yarısının tek bir dozda etkin şekilde iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, bunun kesin bir çare olarak algılanamayacağını; fakat insanlar üzerinde iki yıl içinde klinik deneylere başlamayı umduklarını belirtiyorlar.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
  1. güz çiğdemi
  2. kanser
  3. kansere faydalı bitkiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    1. İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    2. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    3. 1,5 milyon lira ödülle aranan terörist..
    4. Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı
    5. Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
    6. TÜGİAD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
    7. Tutuşan teröristler tünel kazmaya..
    8. Doktorlar 4 saat uğraştılar ama..
    9. Kansere çiğdem bombası
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    12. Maçın ardından
    13. Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi
    14. Özbekistan'ın en iyisi Bezerra
    15. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    16. Kuşburnu hakkında bunları biliyor..
    17. Fındık doğal multivitamin kaynağı
    18. Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?
    19. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk..
    20. Aşıları ciddiye alın!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak