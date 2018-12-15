Kansere çiğdem bombası

Bradford Üniversitesi Kansere Karşı İlaç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı olan Profesör Lawrence Patterson’un açıklaması aynen böyle.. BBC konuya özel bir önem vererek haberleştirdi ve bu haber bütün dünya medyasında çok geniş akis buldu. Bir iki seneye kadar yüzyılın en büyük keşfinin ilanıyla kanser hastaları sevince garkolabilir.

İngiltere'de bilim insanları güz çiğdemi ya da acı çiğdem olarak bilinen bitkinin özünden elde ettikleri ilacın kanserli hücreleri yok ettiğini söylüyor.

Bradford Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, güz çiğdeminin henüz laboratuvar aşamasında fareler üzerindeki deneylerinden elde ettikleri sonuçları açıkladılar.

Ekibin başkanı Profesör Lawrence Patterson, araştırmanın insanlara yönelik yeni bir ilacın geliştirilmesi potansiyeli taşıdığını söyleyerek, güz çiğdemi ekstresinin tümörler üzerinde ''akıllı bir bomba'' kadar etkin olduğunu belirtti.



Araştırmacılar, fare deneylerinden görüldüğü kadarıyla, güz çiğdeminin sağlıklı hücreler üzerinde hiçbir yan etki bırakmadan sadece tümörü hedeflediğini söylüyor.

İşin daha da garip yanı Eski Mısır'dan kalan arşivlerde adı geçen güz çiğdemi tıp camiasının yüzyıllardır bildiği bir bitki. Fakat kansere karşı ilk defa kullanılıyor. Öne çıkan belli başlı özelliklerinden biri, zehirli olması.

Bradford Üniversitesi'deki ekip, bitkinin toksik etkisini sadece kanserli hücrelere yöneltmeyi başardıklarını söylüyorlar.

Deneme aşamasındaki ilaç, sadece tümörlerin saldığı bir kimyasalla karşılaşınca faal hale geliyor.

Deney fareleri üzerinde yapılan araştırmada, beş ayrı tipte kanserden kaynaklanan katı tümörlerin yarısının tek bir dozda etkin şekilde iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, bunun kesin bir çare olarak algılanamayacağını; fakat insanlar üzerinde iki yıl içinde klinik deneylere başlamayı umduklarını belirtiyorlar.