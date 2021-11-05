Kanserden korunma farkındalık etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayı kapsamında meme kanserine farkındalık çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kurupelit Kampüsünde yer alan Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte; meme kanserinin erken tanısı, korunma yolları, meme kanseri taramaları ile ilgili bilgilendirmelerle birlikte Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ve bu kansere yönelik farkındalığın artmasının erken tanı dolayısıyla da tedavi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ise meme kanserine yönelik farkındalığın çok önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu, öğrencilerinin bu şekilde farkındalıklarının arttırılarak toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlanabileceği, meme kanseri gibi yaygınlığı yüksek ve toplumsal etkileri geniş çaplı olan kanserlerle mücadelenin topyekun yapılması gerektiği konularına değindi.

Ayrıca Prof. Dr. Avci, üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sorumlulukları ve toplum sağlığının bu ve benzeri faaliyetlerle güçlendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Etkinlikte 480 öğrenci farkındalıkla ilgili eğitim alırken kurulan stantta çok sayıda el broşürü ve pembe maske dağıtıldı. Meme kanseri farkındalığına yönelik etkinlik uluslararası öğrenciler tarafından da dikkat çekti ve etkinlikte çeşitli ülkelerden üniversitemizde okuyan öğrencilere de bilgilendirme yapıldı.