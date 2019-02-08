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Kanser tedavisi projelerinde TÜBİTAK imzası

Dünyada reçeteli satışlarının 2022’de 192,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen onkoloji ilaçları konusunda TÜBİTAK bünyesinde yürütülen çalışmaların ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesi hedefleniyor.

08 Şubat 2019 Cuma 11:16
Kanser tedavisi projelerinde TÜBİTAK imzası

Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, kanser nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8,2 milyon kişiyi buluyor. İlaç endüstrisindeki gelişmeler, kanseri daha tedavi edilebilir hale getirirken onaylanmış kanser tedavilerinin sayıları artmaya devam ediyor. 

Dünyada reçeteli kanser ilaçlarının satış hacmi 2016’da 93,7 milyar dolar olurken, bunun 2022’de 192,2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye’de ise kanser ilaçları, 24,5 milyar liralık ilaç satışından aldığı yüzde 11,7’lik payla ilk sırada yer alıyor.

Ekonomik olarak da ciddi öneme sahip olan ilaç konusunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde (GMBE) uluslararası standartlarda yerli biyoteknolojik ilaç geliştirilmesi için öncü projeler yürütülüyor. Söz konusu çalışmalar, 2000’li yıllardan itibaren kanser tedavisine yönelik devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:16
  1. Tübitak
  2. kanser tedavisi

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