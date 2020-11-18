Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde lenf kanseri tedavisi gören ve teknoloji alanında geliştirdiği projelerle moral bulan lise öğrencisi Güven Tong, çalışmalarında ilerleme kaydetmek için destek bekliyor.



Şırnak Anadolu Lisesi 2. sınıfta okuyan 17 yaşındaki Tong, 6 yıl önce halsizlik, yüksek ateş ve kilo kaybı şikayetiyle ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalenin ardından ileri tetkik için Batman'a sevk edilen Tong'a, Batman, Adana ve İstanbul'daki hastanelerde yapılan tetkikler sonucu lenf kanseri teşhisi konuldu.

Çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören, bu süreçte babasını kaybeden Tong, yaşadığı sıkıntılı süreci evinde atlatmaya çalışırken, ilgi duyduğu bilim ve teknoloji alanında kitaplar okudu.

Ailesinin desteğiyle internetten sipariş verdiği malzemeleri kullanarak adeta atölyeye dönüştürdüğü odasında suda ve karada hareket eden savunma aracı, robot, insansız hava aracı gibi farklı tasarımlar hazırlayan Tong, destek verilmesi halinde yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

- "Hedeflerimin peşinden gitmeye çalışıyorum"

Tong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim adamı olmak istediğini, teknolojiye ilgi duyduğunu söyledi.



Hastalığının bilim ve teknoloji tutkusuna engel olmadığını belirten Tong, "Hastanedeki tedavimin ardından evimizdeki atık malzemeler, eski oyuncak arabalar ve bilgisayar parçaları gibi eşyalarla, bilim, teknoloji ve havacılık alanında çeşitli projeler üzerinde çalışma başattım. Atık ürünlerin yanı sıra internetten sipariş verdiğim malzemelerle farklı savunma araçları tasarladım. Hayal ettiğim projeler üzerinde çalışmamın iyileşmeme yardımcı olduğuna inanıyorum." dedi.



Tong, doktorların da hastalığı büyük oranda yendiğini söylediğini anlatarak, "Tedavimin ardından son iki yılda hayallerimin peşinden koşmaya, hedeflerimin peşinden gitmeye çalışıyorum." dedi.

Çok amaçlı araçlar yaptığını dile getiren Tong, robotlarla ilgili bazı maketler, projeler hazırladığını ancak yeterli malzeme olmadığı için bunları teknolojik cihazlara dönüştüremediğini belirtti.



"İnsansız hava araçları üzerinde çalışıyorum, robotik alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayallerime ulaşabilmem için eğitim ve imkan konusunda bana yardımcı olunmasını istiyorum." ifadelerini kullanan Tong, çalışmalarında ilerleme kaydetmek için destek beklediğini kaydetti.

- "Çok başarılı ve yetenekli"

Güven Tong'un ağabeyi Ahmet Tong da kardeşinin yetenekli bir öğrenci olduğunu, maddi nedenlerle kendisine yeterince destek sunamadıklarını söyledi.

Kardeşinin geliştirdiği projelerle hastalığını unutup moral bulduğunu dile getiren Tong, "Kardeşimin videolarının izlenmesini öneriyorum. Çünkü kardeşim çok başarılı. Kendisine yardımcı olunmasını isteriz." diye konuştu.

Anne Sosin Tong da 11 çocuğundan Güven'in hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını, desteklenmesi halinde daha güzel çalışmalar yapacağına inandığını dile getirdi.





