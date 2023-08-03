Kanser öldürücü hap! Tıp dünyasını sallayan icat

20 yıllık bir araştırmanın sonucu olan Hap, ABD’nin en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından biri olan City of Hope’daki araştırma ekibi tarafından geliştirildi. AOH1996 adı verilen molekül, kanserli hücrelere hedefli Kemoterapi kullanarak etkili oluyor. Molekül, DNA replikasyonu ve genişleyen tümörlerin onarımı için kritik bir protein olan PCNA’nın kanserli bir varyantını hedef alarak çalışıyor.

Birçok kanser türünde etkili

Bu proteinin meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, deri ve akciğer kanserlerinin tedavisinde etkili olduğu belirtildi. Cell Chemical Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, proteinin 70’in üzerinde kanser hücre hattında test edildiği belirtildi. Sonuçlar, AOH1996’nın “normal hücre üreme döngüsünü bozarak” kanser hücrelerini seçici bir şekilde öldürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma ekibinden profesör Linda Malkas, “Sonuçlar umut verici. AOH1996, tümör büyümesini toksisiteye yol açmadan baskılayabiliyor.

Klinik deney başladı

Araştırma amaçlı kemoterapötik, şu anda City of Hope’da insanlarda Faz 1 klinik denemesinde” dedi. Çalışmanın başyazarı Long Gu, “Hiç kimse PCNA’yı bir terapötik olarak hedeflemedi çünkü ‘tedavi edilemez’ olarak görülüyordu. PCNA’nın Kanser hücrelerinde artan nükleik asit replikasyon hatalarının potansiyel nedenlerinden biri olduğunu keşfettik. Artık sorunlu bölgeyi bildiğimize ve onu engelleyebildiğimize göre, hedefe yönelik kanser ilaçları geliştirmek için süreci anlamak üzere daha derine ineceğiz” ifadelerini kullandı.