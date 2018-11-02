Kanser hücresi şekerle besleniyor



İhtiyacımızdan fazla şekeri tüketmemeliyiz. Şekerin sayısız zararı tespit edilmiş:

Varisli damarlar, osteoporoz, tükürük asiti, insülin duyarlılığı, E vitamini düşüklüğü, büyüme hormonlarında azalma, şeker kolesterolü, gıda alerjisi, DNA yapısında hasar, deri kırışıklığı, katarakt, parkinson, karaciğerde yağlanma, pankreasta hasar gibi daha bir çok hastalık..

Yüksek oranda karbonhidrat ya da şekerle beslenmek kanser riskini arttırıyor.

Kanseri doğrudan olmasa bile dolaylı olarak besleyen şeker ve glikoz, insülin hormonunun hücrelere girmesini sağlayan bir tür ajan, kapıyı o açıyor, kale kanser hücresi tarafından içeriden ele geçiriliyor..

Çok fazla şeker, kan şekerini ve insülin seviyelerini arttırıyor. Zamanla normal sağlıklı hücreler ihtiyaçtan fazla olan şekeri alamaz. Hücrenin zarındaki insülin reseptörleri insüline duyarsız hale gelir ve artık tepki veremez. Bu durumda insülin direnci gelişir. İnsülin direnci de şişmanlık, şeker hastalığı ve kanser riskinde artış ile ilişkili..

Şeker ona yakıt gibi

Kanser hücreleri şekeri çok yakıt olarak tüketmesine rağmen, kötü enerji veriyor.

Yakıta çok daha fazla ihtiyacı olduğu için kanser hücrelerinin yüzeyi insülin reseptörleriyle çevrilidir ve sağlıklı hücreden onlarca kat daha fazla şekeri hücrenin içine alırlar. Onun için sağlıklı hücrelerde insülin direnci gerçekleştiğinde dahi kanser hücreleri şekeri içeri almaya devam eder.



İnsülin kanser hücresinin içine şekeri dolduruyor ve bu durum kanser hücresinin çoğalmasını sağlayan genlerin açılmasına sebep oluyor.