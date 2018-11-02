0553 313 94 23
impression

Kanser hücresi şekerle besleniyor

Şekermetabolizmayıgüçsüzleştiren, hastalıklarakatkıda bulunan bir gıda..

02 Kasım 2018 Cuma 20:16
Kanser hücresi şekerle besleniyor


İhtiyacımızdan fazla şekeri tüketmemeliyiz. Şekerin sayısız zararı tespit edilmiş:

Varisli damarlar, osteoporoz, tükürük asiti, insülin duyarlılığı, E vitamini düşüklüğü, büyüme hormonlarında azalma, şeker kolesterolü, gıda alerjisi, DNA yapısında hasar, deri kırışıklığı, katarakt, parkinson, karaciğerde yağlanma, pankreasta hasar gibi daha bir çok hastalık..

Yüksek oranda karbonhidrat ya da şekerle beslenmek kanser riskini arttırıyor.

Kanseri doğrudan olmasa bile dolaylı olarak besleyen şeker ve glikoz, insülin hormonunun hücrelere girmesini sağlayan bir tür ajan, kapıyı o açıyor, kale kanser hücresi tarafından içeriden ele geçiriliyor..

Çok fazla şeker, kan şekerini ve insülin seviyelerini arttırıyor. Zamanla normal sağlıklı hücreler ihtiyaçtan fazla olan şekeri alamaz. Hücrenin zarındaki insülin reseptörleri insüline duyarsız hale gelir ve artık tepki veremez. Bu durumda insülin direnci gelişir. İnsülin direnci de şişmanlık, şeker hastalığı ve kanser riskinde artış ile ilişkili..

Şeker ona yakıt gibi

Kanser hücreleri şekeri çok yakıt olarak tüketmesine rağmen, kötü enerji veriyor.

Yakıta çok daha fazla ihtiyacı olduğu için kanser hücrelerinin yüzeyi insülin reseptörleriyle çevrilidir ve sağlıklı hücreden onlarca kat daha fazla şekeri hücrenin içine alırlar. Onun için sağlıklı hücrelerde insülin direnci gerçekleştiğinde dahi kanser hücreleri şekeri içeri almaya devam eder.

İnsülin kanser hücresinin içine şekeri dolduruyor ve bu durum kanser hücresinin çoğalmasını sağlayan genlerin açılmasına sebep oluyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:16
  1. kanser
  2. şeker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a kötü haber! Eren maç öncesi ısınma sırasında sakatlandı
    1. Galatasaray'a kötü haber! Eren maç..
    2. NATO'nun savaş gemileri Gürcistan'da
    3. Bardakçı'dan Şener'e İHA ve SİHA..
    4. Derbide maç başlamadan kavga!
    5. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    6. Hulusi Akar, Amerika'lı mevkidaşı..
    7. Derbi öncesi futbolcular arasında..
    8. Bu kediyi görenler gözlerine inanamıyor!
    9. FETÖ mensubu eski komisere 'etkin..
    10. İşte derbide ilk 11'ler
    11. Parkinson nedir?
    12. Memurlar valiyi gözyaşlarıyla uğurladı!
    13. Boyun fıtığı nedir?
    14. Manisa'da polisi vuran zanlı cezaevine..
    15. Eşini toprağa verdi, döndüğünde..
    16. Altının kilogramı ne kadar oldu?
    17. Başkentte tefecilere baskın: 10 kişi..
    18. Enver Altaylı'dan skandal mektup:..
    19. Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    20. Katil İsrail polisinden Kudüs valisini..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’