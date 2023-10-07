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Yerel Kanser hastasını dolandıran şüpheliler yakalandı
Yerel

Kanser hastasını dolandıran şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:54:00 -
Kanser hastasını dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da, kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kanser tedavisi gören bir kişiyi dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kanser tedavisi gören bir kişiyi dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılar yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, kanser tedavisi gören mağdur şahsı aradıklarını ve kendilerini banka personeli olarak tanıttıkları tespit edildi.

Dolandırıcılar, mağdur şahsa, çekmiş olduğu krediden dolayı sigorta primi kesildiğini, sigorta primi ödememesi için mobil bankacılığa güncelleme geleceğini, bu güncelleme tamamlanana kadar hesabında bulunan paranın belirttikleri hesaba aktarılması gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Şahsın hesabında bulunan 300 bin lirayı başka hesaba aktardıkları tespit edilen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

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