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Aktüel

Kanser hastalarına umut olan Prof. Karadoğan, doğum gününde kanserden hayatını kaybetti

Prof. Dr. İhsan Karadoğan için Antalya'daki görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:05:07 -
Kanser hastalarına umut olan Prof. Karadoğan, doğum gününde kanserden hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kemik iliği ve kan kanseri hastalarının tedavisinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde kansere yenik düştü.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Karadoğan, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

Karadoğan için, görev yaptığı Medstar Antalya Hastanesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi Uğur Genç, Karadoğan'ın çok sevilen bir doktor olduğunu belirterek, "Pek çok insanın hayatına dokundu, onları kurtardı. Mekanının cennet olacağına inanıyorum." dedi.

Törende, Karadoğan'ın eşi Cavidan, annesi Gülşen ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Karadoğan'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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