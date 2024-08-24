  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular

Hizbullah İsrail’i vuruyor! Anladığı dilden cevap verildi

İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması
Sağlık Kanser hastalarına büyük umut! İlk doz aşı yapıldı
Sağlık

Kanser hastalarına büyük umut! İlk doz aşı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:50:00 -
Kanser hastalarına büyük umut! İlk doz aşı yapıldı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından sonra kısa bir sürede aşıyı bulup milyonlarca hayatın kurtulmasına vesile olan BioNTech firmasının sahibi Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yeni mRNA aşısı BNT116 ile akciğer kanseri hastalarına da umut oldu.

Akciğer kanseri, dünya genelinde her yıl 1.8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye dahil yedi ülkede klinik denemelere başladı. İlk mRNA BNT116 akciğer kanser aşısı ise İngiltere'de bir hastaya uygulandı.

İLK AŞI BİLİM İNSANI JANUSZ RACZ'A YAPILDI

BNT116’nın birinci faz klinik denemeleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor. Ameliyat veya radyoterapiden önceki erken evreden, geç evre hastalığa veya tekrarlayan kansere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye, immünoterapiyle birlikte aşı uygulanacak. İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki yapay zeka uzmanı bilim insanı Janusz Racz’a yapıldı. Racz’a altı hafta boyunca her hafta, ardından 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor” diye konuştu.

SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMİYOR

İngiltere’deki araştırma merkezinden onkolog Prof. Siow Ming Lee, aşının basit bir prensiple çalıştığını belirterek “Bu yolla, kanser hücresindeki belirli antijenleri seçip hedefleyebilirsiniz” diyor. Aşı, koronavirüs aşılarına benzer şekilde haberci RNA (mRNA) kullanıyor ve vücudu kanser hücreleriyle savaşmaya hazırlıyor. Bu yolla kemoterapinin aksine, sağlıklı hücrelere dokunulmadan, vücudun kansere karşı bağışıklık tepkisi güçlendiriliyor.

Kansere çözüm bulduk dedi uçağı düştü!
Kansere çözüm bulduk dedi uçağı düştü!

Dünya

Kansere çözüm bulduk dedi uçağı düştü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilim adamlarından korkutan araştırma! Erkeklerin kanser olması ile...
Bilim adamlarından korkutan araştırma! Erkeklerin kanser olması ile...

Sağlık

Bilim adamlarından korkutan araştırma! Erkeklerin kanser olması ile...

Sünnet, kanserden koruyor!
Sünnet, kanserden koruyor!

Kadın - Aile

Sünnet, kanserden koruyor!

Dünyada ilk! Akciğer kanseri tarih oluyor
Dünyada ilk! Akciğer kanseri tarih oluyor

Sağlık

Dünyada ilk! Akciğer kanseri tarih oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23