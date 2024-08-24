Kanser hastalarına büyük umut! İlk doz aşı yapıldı

Akciğer kanseri, dünya genelinde her yıl 1.8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye dahil yedi ülkede klinik denemelere başladı. İlk mRNA BNT116 akciğer kanser aşısı ise İngiltere'de bir hastaya uygulandı.

İLK AŞI BİLİM İNSANI JANUSZ RACZ'A YAPILDI

BNT116’nın birinci faz klinik denemeleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor. Ameliyat veya radyoterapiden önceki erken evreden, geç evre hastalığa veya tekrarlayan kansere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye, immünoterapiyle birlikte aşı uygulanacak. İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki yapay zeka uzmanı bilim insanı Janusz Racz’a yapıldı. Racz’a altı hafta boyunca her hafta, ardından 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor” diye konuştu.

SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMİYOR

İngiltere’deki araştırma merkezinden onkolog Prof. Siow Ming Lee, aşının basit bir prensiple çalıştığını belirterek “Bu yolla, kanser hücresindeki belirli antijenleri seçip hedefleyebilirsiniz” diyor. Aşı, koronavirüs aşılarına benzer şekilde haberci RNA (mRNA) kullanıyor ve vücudu kanser hücreleriyle savaşmaya hazırlıyor. Bu yolla kemoterapinin aksine, sağlıklı hücrelere dokunulmadan, vücudun kansere karşı bağışıklık tepkisi güçlendiriliyor.