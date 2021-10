Kanser hastalarına beslenme önerileri

Diyetisyen Cemre Balkan, meme kanseri hastalarının sağlıklı ağırlıkta ve düşük yağ oranına sahip olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu sebeple güçten düşmemek için ne bulursan yemelisin diye düşünülmemeli, asıl bu süreçte sağlıklı beslenme tedaviye oldukça iyi katkı sağlayacaktır” dedi.



Her 8 kadından 1'inde görülme ihtimali olan meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor. Normal ve sağlıklı bir meme hücresinin çevresel faktörlerin de etkisiyle değişime uğraması ve diğer vücut hücrelerine yayılmasıyla kanser oluşabiliyor. Meme kanseri nadiren de olsa erkeklerde de görülebiliyor. Medicana Internatıonal Samsun Hastanesi Diyetisyen Cemre Balkan ise meme kanseri hastalarına beslenme önerilerinde bulunarak, "Keten tohumu fitoöstrojen etkiye sahiptir ve omega-3 yağ asitleri ve lif içerir. Günde 1-2 çay kaşığının beslenmeye eklenmesi önerilir. Hormon reseptör pozitif hastalarında kullanılması önerilmez. Soya da fitoöstrojen etkilidir ve tüketimi önerilir. Soya sütü, soya fasulyesi ve tofu bunlara örnektir. Hormon reseptör negatif meme kanseri hastaları soya ve soya içeren ürünlerin yüksek miktarında tüketiminin tüketiminden sakınmalıdır. Antioksidanların etkisi meme kanseri öncesi ve sonrası dönemde daha dirençli olmayı sağlar. Selenyum(deniz ürünleri), kurkumin(zerdeçal), C vitamini(turunçgiller, kivi, çilek, biber, domates), E vitamini(bitkisel yağlar, çiğ kuruyemişler, tahılllar, kurubaklagiller, avokado) , resveratrol(Üzüm, fıstık, soya, kızılcık, dut) iyi antioksidan kaynaklarıdır” diye konuştu.



Meme kanseri hastaları osteoporoz riski altına olduğundan dolayı kemik sağlığını koruyucu beslenmesi gerektiğini söyleyen Balkan, “Kalsiyum(Süt ve süt ürünler, badem, koyu yeşil yapraklı sebzeler), K vitamini(koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, soya), fosfor(tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri, kurubaklagil ve kuruyemişler), potasyum(muz, çilek, patates, ıspanak), magnezyum(kepekli tahıllar, ıspanak, çoğu sebze ve meyveler), çinkodan(deniz ürünleri , tofu, buğday kepeği) zengin besinlere beslenmenizde yer vermeli, gerekirse takviye kullanmalısınız. Karoten içeren besinler de(havuç, domates, balkabağı, kayısı, kırmızı ve sarı biber) hem bağışıklık güçlendirici hem de güçlü antioksidan kaynağıdır. Menapoz öncesi ve sonrası dönemde de önerilir. D vitamini düzeyinizin yeterli olup olmadığına baktırıp gerekirse takviye kullanmalısınız. Meme kanseri tedavi sonrası takip sürecinde beslenmede fiziksel aktivite, ağırlık denetimi, ideal vücut yağ oranının oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Mevsimine göre sebze meyveleri; vitamin mineral etkinliğini kaybetmemesi için buharda pişmiş veya salata şeklinde tercih edin. Tam tahıl ürünler; haftada 2-3 kere kurubaklagiller beslenmenizde yer alsın. Kırmızı et tüketimini azaltıp , işlenmiş et tüketiminden kaçının. Hayvansal yağları sınırlandırın. Trans yağ tüketmeyin, yemeklerinizde daha çok zeytinyağı, ayçiçek gibi sıvıyağları kullanın. Omega-3 alımını arttırmak için haftada 2-3 kere balık tüketebilir; ceviz fındık badem gibi yağlı tohumları diyetinize ekleyebilirsiniz. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketimi meme kanseri hastalarına önerilir. Günlük diyetinizin yağ miktarının yüksek olmamasına dikkat için(Günlük enerjinin yüzde 20-25 civarında olmalı) bunun için gerekirse diyetisyeninizden yardım alıp size uygun bir beslenme programı ile ilerleyebilirsiniz. Şeker ve şeker ilaveli besinlerin tüketimini azaltın. Bol su, sıvı tüketmeyi ve doktorunuzun önerisi doğrultusunda fiziksel aktivitenizi yapmayı unutmayın” şeklinde konuştu.