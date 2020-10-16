Kanosunda mahsur kalan vatandaşı deniz otobüsü personeli kurtardı

İSTANBUL (AA) - Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapan İDO deniz otobüsündeki mürettebat, Bozburun açıklarında kanosuna sarılan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir vatandaşı kurtardı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu deniz otobüsündekiler, dün akşam saatlerinde Bozburun'un 1 mil batısında denize düşen bir vatandaşı fark etti.

Gemide, Sahil Güvenlik ile temas kurularak kurtarma operasyonu için hazırlık yapıldı. Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Hızla baş üstündeki portatif gemi tahliye/kurtarma merdiveni donatılarak gemi personelinin üstün gayreti ve başmühendis Özcan Ünal’ın uzman takibi ile kazazede hızlı bir şekilde gemiye alındı.

Bilinci açık olan vatandaş, köprü üstüne getirilerek battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek, daha fazla ısı kaybının önüne geçildi.

İDO, sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü İskelesi'ne yanaşarak kazazedeyi sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti.