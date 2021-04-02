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Tarih Kanlı Noel nedir? Kıbrıs Kanlı Noel katliamı hangi senede oldu?
Tarih

Kanlı Noel nedir? Kıbrıs Kanlı Noel katliamı hangi senede oldu?

Kanlı Noel olayı nedir ve ne demek? Kanlı Noel Gecesi katliamını kim yaptı, nasıl ve ne zaman oldu? soruları bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile gündeme geldi. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde 'Kanlı Noel Gecesi' anlatılıyor. Peki, Kanlı Noel nedir? Kıbrıs Kanlı Noel katliamı hangi senede oldu? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-04-02 01:00:00 -
Kanlı Noel nedir? Kıbrıs Kanlı Noel katliamı hangi senede oldu?

Kanlı Noel Gecesi katliamı öne çıkan konulardan oldu. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, 1963'te tarihe 'Kanlı Noel Gecesi' olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü ile ekranlara geldi. Kanlı Noel ile ilgili detaylar merak kazandı.

Kanlı Noel nedir?

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılıyor ve adadaki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı kabul ediliyor.

Kanlı Noel katliamı nasıl gerçekleştirildi?

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu da vahşice katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan ölü olarak bulunmuş, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açılmıştı.

Kanlı Noel'de kaç kişi şehit oldu?

Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken Kıbrıs'ta 1963'te başlayıp 1964'te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit oldu.

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