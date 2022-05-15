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Aktüel Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta?
Aktüel

Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta?

2022 yılının ilk ay tutulması olacak Kanlı Ay Tutulmasının ne zaman olacağı, hangi ülkelerden izleneceği merak ediliyor. Peki, kanlı ay tutulması nedir?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 09:44:00 -
Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta?

2022 yılının ilk ay tutulması için geri sayım başladı. Bu olayı takip etmek isteyenler ise Türkiye’den ay tutulmasının izlenip izlenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta?

Kanlı ay tutulması 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşecek. 2022 yılının ilk ay tutulması ise Türkiye'den izlenemeyecek.

Kanlı ay tutulması nedir?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

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