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Gündem "Kanlarımız satılıyor mu?" Kızılay'dan net cevap
Gündem

"Kanlarımız satılıyor mu?" Kızılay'dan net cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-07 14:52:00 -
"Kanlarımız satılıyor mu?" Kızılay'dan net cevap

Türk Kızılay, herhangi bir kurumun kan alıp satamayacağını belirterek, hastadan kan parası isteyen özel hastanelerin il sağlık müdürlüklerine şikayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kızılay'ın sosyal medya hesabı üzerinden, "Tek soru, tek cevap. Kızılay kanlarımızı satıyor mu? Hayır." notuyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kan hiçbir şekilde ticarete konu edilemeyecek bir insan dokusudur. Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz. Kızılay bağışlanan kanları laboratuvar testlerinden geçirip üç farklı bileşene ayırarak ihtiyaç duyulan hastanelere ulaştırır. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolden bu yana kan bankacılığının laboratuvar, kan torbası, lojistik, personel, ve benzeri işletme giderleri SGK tarafından karşılanır. Hastaneler SGK'dan hizmet bedellerini alarak Kızılay'a aktarır. Kesinlikle hasta ile para ilişkisine girilmez. Hastadan kan parası isteyen özel hastaneler mutlaka il sağlık müdürlüklerine şikayet edilmelidir."

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