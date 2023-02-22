Kanı bozuk fırsatçılar yardımların da önünü kesiyor!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ticaret Bakanlığı’nın artırdığı denetimlere ve kesilen cezalara rağmen, art niyetli ev sahipleri ve firmalar, leş kargaları gibi her fırsata üşüşmeye devam ediyor. Deprem felaketinin yaşandığı bölgelere gidecek gıdadan temizlik ürünlerine battaniyeden konteynerlere kadar her alanda fiyatları katlamaktan çekinmiyor.

Bu duruma tepki gösteren iş insanı Müslüm Erdoğan, fırsatçıların fiyatları insafsızca artırması yüzünden, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların da önünün kesildiğini söyledi.

Konteynerlerin fiyatı bir anda ikiye katlandı!

Savunma sektöründe faaliyet gösteren Erdoğan, “Depremin haberini alır almaz bölgeye yardım malzemeleri göndermek için harekete geçtik. İlk iki gün içinde Nizip’e 2 büyük çadır ve 400 battaniye ile bir TIR gıda maddesi gönderdik. Nurdağı’na da 12 konteyner dolusu yardım malzemesi sevk ettik. Fakat ilk iki gün 27 bin liraya satın aldığımız konteynerlerin fiyatları bir anda 55 bin liraya yükseldi. Hem konteynerlerin fiyatlarını ikiye katladılar hem de içine koyacağımız yardım malzemesinin taşıma parasını da ayrıca almaya kalktılar. Böyle olunca imkanımız elvermediği için yardım sevkiyatlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Fırsatçılar, yardım göndermek isteyen vatandaşların bile parasına göz dikerek ihtiyacı olan afetzedelere yardım ulaştırılmasının önüne geçiyorlar. Herkesin bu afetlerin kendi başına gelebileceğini de düşünmesi lazım” dedi.