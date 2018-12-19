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Kanı alınmayan görme engelli vatandaş, Kızılay'dan özür bekliyor

Kan vermek amacıyla gittiği Türk Kızılayı'nın kan bağışı noktasında yakını olmadığı gerekçesiyle kanının alınmadığını iddia eden görme engelli Yusuf Ak ile ilgili Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök açıklama yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:03
Kanı alınmayan görme engelli vatandaş, Kızılay'dan özür bekliyor

İzmir'de, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik bağışı bekleyen Öykü Arin Yazıcı'ya (3,5) donör olmak için kan vermek amacıyla gittiği Türk Kızılayı'nın kan bağışı noktasında yakını olmadığı gerekçesiyle kanının alınmadığını iddia eden görme engelli Yusuf Ak ile ilgili Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök açıklama yaptı.

Olay günü başka görme engelliden kan alındığını belirten Gök, "O arkadaşımızın üzerinde kimliği olmadığı için kanı alınmamış. Kendisini, merkezimize kimliği ile birlikte davet ediyorum" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:03
  1. İzmir
  2. Kanı alınmayan görme engelli vatandaş
  3. Kızılay'dan özür bekliyor
  4. Yusuf Ak

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