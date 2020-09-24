Kandilli duyurdu! İstanbul'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

İstanbul'da saat 16:38 sularında deprem meydana geldi.

Deprem bir çok ilçede ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının şiddeti 4.3 olarak belirtildi. AFAD'ın depremle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Sarsıntı İstanbul olmak üzere Marmara'nın tamamında hissedildiği belirtiliyor.

Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km derinliğinde meydana geldiğini belirttiği depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı.

Geçtiğimiz yılda olmuştu

Geçtiğimiz yılda İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre geçen yılki deprem saat 13.59'da yerin6.99 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden olmuştu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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