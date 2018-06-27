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Kandil'den dumanlar yükseliyor! Her yeri yakarak...

Teröristlerin kahraman Mehmetçik'ten kaçarken Kanireş bölgesindeki ağaçlık alanları ateşe verdiği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:57
Kandil'den dumanlar yükseliyor! Her yeri yakarak...

Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla adım adım Kandil'e ilerlerken, teröristler ise ağaçlık alanları yakarak kaçıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Kuzey Irak ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü PKK'nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri net olarak görülüyor. Kanireş bölgesinde teröristler tamamen temizlenirken, üs bölgesi kurma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Özellikle Kanireş bölgesinin geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu teröristlerden temizlendiğini ifade eden bölge halkı, silah seslerinin hala zaman zaman gelmeye devam ettiğini belirtti. Teröristlerin kaçarken bölgedeki ağaçlık alanları da yaktığını dile getiren bölge halkı, arazi yapısı ve olası tuzaklara karşı Mehmetçiğin yangına müdahale edemediğini kaydetti.


KANDİL TARAFINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Bermizar bölgesinin üst tarafından yer alan Kandil'den dumanların yükselmesi dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği hava ve kara harekatıyla Mehmetçik adım adım Kandil'e yaklaşıyor. Teröristlerin ana kampı olan Kandil bölgesinde dumanlar ve patlama sesleri eksik olmazken, Mehmetçiğin başarılı operasyonları ise kararlılıkla devam ediyor.

BÖLGE HALKINDAN OPERASYONLARA DESTEK

Bölgede yürütülen operasyonları desteklediklerini ifade eden Seyhan Dinç isimli vatandaş, "Kanireş tarafından dumanlar yükseliyor. Son günlerde yapılan operasyonlar hala devam ediyor. Kandil tarafından da operasyonlar aynı devam ediyor. Bermizar'ın hemen öbür tarafından görünen Kandil'de de dumanlar yükseliyor. Ara ara da silah sesleri geliyor. Yapılan operasyonları da destekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:57
  1. Hakkari
  2. Kandil

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1617 sa önce
    KARAYILAN VE BAYIK CANLI YAKALANMASIN. ABD ÖYLE YAPIYOR, RUSYA ÖYLE YAPIYOR, İSRAİL ÖYLE YAPIYOR... BÜYÜK DEVLETLER TERÖRİST BAŞLARINI BESLEMİYOR.
  • Rıfat Canpolat Rıfat Canpolat 9 sa önce
    Temizliğe devam PKK bitirilmesi Türkiye kalkınma fabrika yangınların iyi incelemek lazım
  • saddisaddi16 sa önce
    LANET OLSUN SİZE, ZATEN ORALARDA AĞAÇ KALMADI ÇÖLLEŞİYOR. BİR DE SİZ YAKIN.
  • halukhaluk14 sa önce
    zaten kendileride yanacak acısını ağaçlardan çıkarmanın alemi varmı zalim bu kafirler
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