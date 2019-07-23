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Kandil’de PKK’ya büyük darbe! Turuncu listeden bir hain daha silindi

27 Haziran'da Kandil'e gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu belirlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:36
Kandil’de PKK’ya büyük darbe! Turuncu listeden bir hain daha silindi

Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.

Harekatta, İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:36
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