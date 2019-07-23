Kandil’de PKK’ya büyük darbe! Turuncu listeden bir hain daha silindi 27 Haziran'da Kandil'e gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. Turuncu listedeki terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı. Harekatta, İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.