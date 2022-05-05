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Siyaset Kandil sizinle gurur duyuyor! CHP'den 'katil polis' sloganı atan HDP'ye destek
Siyaset

Kandil sizinle gurur duyuyor! CHP'den 'katil polis' sloganı atan HDP'ye destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'katil polis' sloganı atan HDP'lilere destek mesajı yayımlayarak HDP binası önünde yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 22:28:00 - 2022-05-05 22:50:24

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi. Başaran da polise 'düşman' diye seslendi.

CHP'li Özel'den HDP'ye destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı. Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

Özel paylaşımında şunları söyledi:

HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur.

'Katil polis' sloganı attılar

Öte yandan uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan ve 'katil polis' sloganı atan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu yeni bir şey değil CHP her zaman aynıdır  

Devran

cehape! Bu ülkede yaşanan tüm kötülüklerin kaynağı sensin!  
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