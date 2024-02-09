Kandil baronları ‘Demirtaş’lara diz çöktürdü

Taha Emre Özdemir Ankara

akit’e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İBB adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Başak Demirtaş’ın İBB adaylığından çekilmesine ilişkin Kandil’i işaret eden Ağar, şöyle şunları dile getirdi: “Başak, DEM’e ciddi bir oy kazandıracaktı. Böyle bir figürü yok ettiler. Bunu neden yaptılar? Kazanacakları oy potansiyelini göz ardı etmelerinin sebebi ne? Bunu iyi okumalıyız. Kendine özgü oy kazandıracak birtakım özellikleri vardı. Buna rağmen kazıdılar. Kandil’in terör baronları kendilerine itaat etmeyen Selahattin Demirtaş gibi eşini de biat ettirdi. Kendi terör siyasetinin devamlılığı adına pürüz olarak gördüğü Demirtaş’ı önünden kaldırdı. Yalnız biat etmiş hali üzerinden de yeni bir fotoğrafla karşımıza çıkabilirler. Yarın pozisyonlarında bir değişiklik yaşanabilir. Buna da hazırlıklı olmamız gerekir.”

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