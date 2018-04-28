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Kanarya'dan Kartal'a ağır gönderme!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına yeniden Vefa Küçük, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:12
Kanarya'dan Kartal'a ağır gönderme!

İşte Vefa Küçük'ün sözleri:

"Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına saygı duyuyorum. Peki 3 sene önce biz ne yaptık? Otobüsümüz kurşunlandı. O dönem başkanımız liglere ara verilmesini talep etti. Fakat biz Divan Kurulu olarak yönetimimize lige devam etme önerisinde bulunduk. Yönetimimiz bizim önerimizi dikkate aldı ve lige devam ettik. Aradan 3 yıl geçti ama hala failler bulunmadı. Biz ölümle burun buruna gelmemize rağmen aklıselim davrandık. Fakat diğer kulüp (Beşiktaş) maça çıkmama kararı aldı. Biz ölüm tehlikesi atlatmamıza rağmen devletimize güvendik. Takdir kamuoyunun."

MOSTUROĞLU: TECRÜBELİ BİR HAKEM GİBİ DAVRANMADI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile oynanan ve 57. dakikada müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edilen mücadeleye ilişkin, "Beşiktaş maçındaki karar beklentimize yakın bir karardır." dedi. 

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısında, divan kurulunun gündemindeki maddelerinin ardından konuşan Mosturoğlu, yarıda kalan Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin sahada kazanılan hak edilmiş saha sonuçlarına her zaman saygılı olduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "Beşiktaş maçındaki karar beklentimize yakın bir karardır. Sayın Aykut Kocaman tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı. 

Müsabaka sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldığının altını çizen Mosturoğlu, şöyle devam etti: "Müsabakada yaşanan bu organize eylemler sonrasında müsabaka hakemi bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübeli bir hakem gibi hareket etmeyerek gereksiz yere müsabakanın tamamlanmaması yönünde Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik heyeti cesaretlendirmiştir. Tüm camianın bu andan itibaren futbolcularımızdan en büyük isteği, rakibi Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkmaları ve finalde kupayı almalarıdır." 

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinden güçlenerek çıktığını da dile getiren Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bazı medya organları üzerinden kulübümüzün, taraftarımızın ve teknik direktörümüzün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına, yargısız infaz yapıldığına ve hatta 3 temmuz sürecinde görmeye ve duymaya alıştığımız UEFA sopasının da karşımıza çıkarıldığına şahit olduk. Şer odakları bilmelidir ki karşılarında artık başkanı ve yöneticileri tutsak edilmiş yaralı bir camia yoktur. 3 Temmuz'dan güçlenerek çıkmış, çelikten bir iradeye sahip büyük camiamız vardır."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:12
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