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Aktüel Kanarya Adaları'na son 24 saatte Afrika'dan 1069 sığınmacı geldi
Aktüel

Kanarya Adaları'na son 24 saatte Afrika'dan 1069 sığınmacı geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:00:50 -
Kanarya Adaları'na son 24 saatte Afrika'dan 1069 sığınmacı geldi

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları bölgesine son 24 saatte Afrika kıyılarından 1069 sığınmacının geldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik ve Kanarya Adaları yerel yönetimine dayanarak verdiği habere göre, Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saatte sığınmacıları taşıyan 20 tekne geldi.

Yetkililer, teknelerden toplam 1069 sığınmacının çıktığını ve El Hierro Adası'nın 61 kilometre açığında batan bir teknede bulunan sığınmacılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2007 yılından bu yana bir günde en fazla sığınmacının geldiği Kanarya Adaları'na özellikle son 1,5 aydır göçmen akını yaşanması dikkati çekiyor. Adalara 9 Ekim'de de 733 düzensiz göçmen gelmişti.

Kanarya Adaları'na yasa dışı göçün en yoğun olduğu 2006 yılında toplam 31 bin 678 sığınmacı gelmişti.

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