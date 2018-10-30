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Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kedi kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kanalizyasyon çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

30 Ekim 2018 Salı 15:33
Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kedi kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde duydukları kedi sesinin 3 metre derinliğindeki kanalizyasyon çukurundan geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, bir itfaiye erini yavru kedinin düştüğü çukura indirdi. İtfaiye eri, yavru kediyi çukurdan çıkardı.

Çamur içinde kaldığı görülen yavru kedi, bir itfaiye eri tarafından önce sıcak su ile yakındı, ardından bir beze sarılarak kuruması sağlandı. Kedi daha sonra bölgede çalışan işçiler tarafından sahiplenildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:33
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. yavru kedi
  4. kurtarma çalışmaları

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