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Aktüel Kanalın suyu kırmızı akmaya başladı!
Aktüel

Kanalın suyu kırmızı akmaya başladı!

Tekirdağ'da, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 20:26:00 -
Kanalın suyu kırmızı akmaya başladı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.

Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.

Dereye 2018'de atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.

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