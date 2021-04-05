Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un imar planlarının tamamlandığını belirterek projenin başlayacağı tarihi duyurdu.

Kanal İstanbul projesi ne zaman başlayacak?

Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında son dakika açıklamasında, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin ihale hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu, ancak bir tarih verdi.

Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz aylarda “Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” diyerek, 2021 yılının ilk yarısına işaret etti.