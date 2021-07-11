Kanal İstanbul hakkında konuşan Cihat Yaycı'dan Boğazlar için acil uyarı: Derhal bu hata düzeltilmeli

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Akit TV'de Halis Özdemir'in sunduğu Vizyon programına katılan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Kanal İstanbul ve Boğazlar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Montrö Boğazlar'ın tapusu demek son derece yanlıştır"

"Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin yumuşak karnı değildir. 'Türkiye'nin yumuşak karnıdır' demek, hasımlarımızın kulağına kar suyu kaçırmak demektir. O zaman derler ki biz bu karna bastıralım derler." diyen Cihat Yaycı, "Montrö, Boğazların tapusudur demek son derece yanlıştır. Uluslararası hukukta tapu kavramı yoktur. Eğer siz böyle derseniz, 'Montrö giderse Boğazlar elden gider' demektir ki, bu Türkiye yok demektir. Türkiye'nin Boğazlardaki hükümranlığı 1453'ten beri tamdır." ifadelerinde bulundu.

"Kanal İstanbul'un, Montrö'yü delmesi sözkonusu değildir."

"Kanalın yapılması Montrö ile alakası yoktur, sözleşmeyi etkilemez. Kanal İstanbul Montrö'yü, Montrö de Kanal İstanbul'u etkilemez." ifadesinde bulunan Cihat Yaycı, "Kanal İstanbul'un, Montrö'yü delmesi sözkonusu değildir." dedi.

"Bir savaş gemisi imzacı devletler izin vermezse geçemez"

Teknik bir bilgi eksikliği olduğunu vurgulayan Yaycı, "Bir savaş gemisi Karadeniz'e veya Adalar Denizi'ne geçecekse Türkiye'ye deklarasyonda bulunur. Türkiye bunu imzacı devletlere dağıtır. İmzacı devletler itiraz etmezse geçerler." dedi.

"Gemiler sözleşmeye göre 22 kat ucuza geçiyor"

Boğazlar konusunda acil bir uyarıda bulunanan Yaycı, "Montrö'ye göre, boğazdan geçen bir gemiden 22 kat daha ucuza ücret alıyoruz. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım." çağrısında bulundu.

"Gemiler kılavuz almadığı için kazalar meydana geliyor"

"Kanaldan geçerken şu olur; burada bir ücret sözkonusu olur." ifadesinde bulunan Yaycı, "Diğer yandan boğazdan geçen gemiler kılavuz alması gerek. Kılavuz almıyorlar ve boğazda kazalar oluyor. Kanal İstanbul yapılması 'İstediğimiz gibi ücretlendirme yaparız, kılavuz şartı koşarız' demektir" şeklinde konuştu.

İstanbul 'ada' olacak iddialarına tepki gösterdi: Bilgisizlik

Kanal İstanbul'un yapılmasıyla İstanbul'un ada statüsü alacağı iddialarına tepki gösteren Cihat Yaycı, "Kanal açıldığı takdirde ada oluşacak iddiası var. Böyle bir bilgisizlik olamaz. Çünkü deniz hukukunda açılmış suni kanalların çevrelediği bölge anakara olarak kabul edilir. Suni kanal açıldı diye ada sayılmaz." ifadesini kullandı.

"Kanalın açılmasına başka devletler ne der demek müstemleke zihniyetidir"

Türkiye'nin Kanal İstanbul'u tam bağımsız hür bir irade ile yapabileceğini söyleyen Cihat Yaycı, başka devletlerin açıklamalarını dikkate alınmasına tepki gösterdi. Yaycı, "Kanal açıldığında başka devletler ne der diye düşünmek müstemleke zihniyetidir." diye konuştu.

Diğer taraftan Yaycı, Rusya Büyükelçisi'nin Kanal İstanbul açıklamasını hatırlattı.