Kanal 7 ailesinin acı kaybı!
Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik'in annesi, AK Parti Antalya Milletvekili Senanur Çelik’in babaannesi Ümmühani Çelik hayatını kaybetti.
Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik'in annesi Ümmühani Çelik, 110 yaşında Hakk'a yürüdü.
AK Parti Antalya Milletvekili Senanur Çelik’in de babaannesi olan Ümmühani Çelik'in cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Antalya'nın Alanya ilçesi İspatli mahallesinde Gökçe Ali Camii'nden kaldırılacak.
Merhumenin naaşı İsparlı mahalle mezarlığına defnedilecek.