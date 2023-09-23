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Gündem Kanada’dan skandal "Türkiye" kararı! Bütün dünya bunu konuşuyor
Gündem

Kanada’dan skandal "Türkiye" kararı! Bütün dünya bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:57:00 -
Kanada’dan skandal "Türkiye" kararı! Bütün dünya bunu konuşuyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, Kanada’nın vize başvurusuna olumlu yanıt vermemesi nedeniyle, uluslararası tıp kongresine katılamayacak.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, Kanada’nın vize başvurusuna olumlu yanıt vermemesi nedeniyle, uluslararası tıp kongresine katılamayacak. Vize alamadığı için kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceğini kongre sekreteryasına bildirdiğini belirten Prof. Dr. Özkürkçügil, uçak biletleri ve otel ücretlerinin de yandığını söyledi.

Özkürkcügil, “Bu görevleri bana veren bilim insanlarını çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Hiç hak etmediğim bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin” dedi. 

Özkürkçügil, ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen Türkiye'den ikinci hekim olmuştu.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Hilal haç kavgası hiç bitmedi bitmeyecek sadece bazan azalır bazan da alevlenir hepsi budur siz bakmayın batının demokrası safsatalarına hepsi dünyayı kandırmak için bir illüzyondur.

Misafir

Artik halkimiz bu gerçegi kabullenmeli. Bati bizi sevmiyor. Türkiye kendi çikarlarinda devam etmeli
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