Kanada’dan skandal "Türkiye" kararı! Bütün dünya bunu konuşuyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, Kanada’nın vize başvurusuna olumlu yanıt vermemesi nedeniyle, uluslararası tıp kongresine katılamayacak. Vize alamadığı için kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceğini kongre sekreteryasına bildirdiğini belirten Prof. Dr. Özkürkçügil, uçak biletleri ve otel ücretlerinin de yandığını söyledi.

Özkürkcügil, “Bu görevleri bana veren bilim insanlarını çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Hiç hak etmediğim bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin” dedi.

Özkürkçügil, ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen Türkiye'den ikinci hekim olmuştu.

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