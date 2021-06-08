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Dünya Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
Dünya

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla saldırması sonucu aile üyelerinden 4'ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 07:43:00 - 2021-06-08 07:46:26
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2'si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Otoparkta yakalandı

Görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan siyah bir araba olduğu belirtirken, 20 yaşındaki erkek sürücü olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

İslamofobi izi

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadelerini kullandı.

Cinayete teşebbüsten suçlanıyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.

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