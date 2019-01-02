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Kanada vizesi vaadiyle vatandaşını dolandıran Iraklı yakalandı

Mersin'de Kanada vizesi çıkaracağı vaadiyle dolandırıcılık yapan Irak uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:45
Kanada vizesi vaadiyle vatandaşını dolandıran Iraklı yakalandı

Mersin’de Kanada vizesi çıkaracağı vaadiyle vatandaşı bir kişiyi dolandırarak 10 bin dolar ve pasaportlarını alarak kayıplara karışan Iraklı, başka biri ile aynı gerekçe ile irtibata geçince polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye’de 4 aydır yaşayan Irak vatandaşı H.A.H.H. eşi ile birlikte Kanada’ya vize almak için araştırma yaparken, sosyal medya üzerinden H.E.M. ile telefonla irtibata geçti. Yapılan görüşmenin ardından H.E.M., H.A.H.H.’yi Mersin’de davet etti. Kentte gelen H.A.H.H. ve eşini H.E.M. bir otele yerleştirdi. Ardından da H.A.H.H. ve eşinin pasaportları ile 10 bin ABD dolarını alan H.E.M. bir süre geçtikten sonra, "İşlemlerinizi hallettim. Bir polis gelecek sizi bulup kalan işlemlerinizi halledecek, sizi uçağa götürecek" diyerek kayıplara karıştı. Bir süre H.E.M.'den haber alamayan H.A.H.H., dolandırıldığını anlayarak soluğu poliste alıp yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Polis bunun üzerine soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği'ne giden O.R.M.A.M., H.A.H.H.'yi dolandıran H.E.M.’nin kendisi ile irtibat geçtiğini bildirdi. Bunun üzerine Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri H.E.M.’nin yakalanması için otel ve çevresinde gerekli önlemi aldı. Ardından O.R.M.A.M., otele giderek H.E.M. ile görüşmesinin ardından polis asıl adı M.H.N.R. olan zanlıyı otelden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından serbest kalırken Türkiye’ye yasa dışı yollarda gelmesi nedeni ile polis tarafından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:45
  1. Kanada vizesi vaadiyle vatandaşını dolandıran Iraklı yakalandı
  2. Mersin
  3. dolandırıcılık

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