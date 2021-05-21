  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biden'dan Gazze açıklaması
AFAD duyurdu! Elazığ'da deprem
Mısır'dan Gazze kararı
Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Dünya Kanada mahkemesi Hamaney’i mahkum etti
Dünya

Kanada mahkemesi Hamaney’i mahkum etti

Kanada’nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran’ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney ve bir dizi üst düzey yetkiliyi, İran'da düşürülen uçakla ilgili mahkum etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 01:50:00 -
Kanada mahkemesi Hamaney’i mahkum etti

İran Devrim Muhafızlarınca, Tahran Havaalanından kalktıktan kısa süre sonra iki adet füze ile düşürülen Ukrayna Havayollarına ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağında yakınlarını kaybeden dört kişinin, Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesine açtıkları davada karar verildi. Mahkeme, kararında Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinin terörist bir faaliyet olduğuna hükmetti. Kararda, İran İslam Cumhuriyeti, İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney, Mohammed-Hossein Afshordi, Hossein Salami, Seyyed Abdolrahim Mousavi ve Amir Ali Hajizadeh işlenen terör eyleminden sorumlu tutuldu.

1 milyar dolarlık tazminat davası açacaklar

Mahkemeye dava açan Mehrzad Zarei, AA’ya yaptığı açıklamada, "Hamaney, ilk kez terör suçundan mahkum edildi. Bu davayı, yakınlarını kaybeden dört kişi birlikte açtık. Bu ilk adımdı, kazandık. Şimdi hukuki sürecin tamamlanmasının ardından İran’a karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açacağız.’’ dedi.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 30 Aralık 2020'de, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Baş İmamı'na 'boynun devrilsin' diyerek beddua etmişti! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden kötü haber!
Gündem

Ayasofya Baş İmamı'na 'boynun devrilsin' diyerek beddua etmişti! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden kötü haber!

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Boynun devrilsin' bedduasıyla hedef alan Hadi Özışık ile ona destek veren abis..
Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti
Medya

Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Ahlaksız yaşam tarzı bir cana daha mal oldu. Üç hafta önce evlenen 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Mc Kevin, başka bir kadınla birlikte oldu..
Suudi Arabistan'dan flaş Filistin açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş Filistin açıklaması

Suudi Arabistan, Filistin halkının başkenti Kudüs olan kendi devletini kurma hakkını desteklediklerini bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay