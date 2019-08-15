0553 313 94 23

Kanada Başbakanı'ndan itiraf: Kuralları çiğnedim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke siyasetinde geçen aylarda iki federal bakanın istifasına neden olan uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin, '’Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim' açıklamasında bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
Kanada Başbakanı'ndan itiraf: Kuralları çiğnedim

Toronto yakınlarındaki Niagara-on-the-Lake kasabasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BaşbakanTrudeau, Bağımsız Etik Komisyonu Başkanı Mario Dion’un, uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin'in yolsuzluk davasıyla ilgili 58 sayfalık raporunu değerlendirdi.

Trudeau, “Bu raporu tamamen kabul ediyorum ve tüm sorumluluğu alıyorum” diye konuştu.

‘’Özür dileyemem’’

Kanada Başbakanı Trudeau, Etik Komisyonu raporunun bazı kısımlarına katılmadığını belirterek, ‘’Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim. Başbakan olarak görevim, Kanadalıların çıkarlarını savunmaktır. Kanada halkının işlerini kaybetmemeleri için ayağa kalktığımdan dolayı özür dileyemem" diye konuştu.

Muhalefet tepkili

Öte yandan Başbakan Trudeau’nun açıklamaları, muhalefet liderlerinin de gündemindeydi. Muhafazakar Parti Lideri Andrew Scheer, Trudeau’nun ülkeyi yönetmeye uygun olmadığının komisyon raporu ile saptandığını söyledi. Andrew Scheer, Başbakan için Kraliyet Atlı Polisi’nin potansiyel suçluluk soruşturması başlatması çağrısında bulundu.

Bir diğer muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti (NDP) Lideri Jagmeet Singh, "Bay Trudeau'nun bir şirketin çıkarına fayda sağlamak için çalışıyor olması kabul edilemez. Bay Trudeau bu haliyle, Kanada başbakanı olamaz." dedi.

Kriz nasıl başladı?

Montreal merkezli SNC-Lavalin şirketi, bünyesinde başka şirketleri de barındıran Kanadalı uluslararası taahhüt firmalarından birisi. Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi ve sonrasında da oğlu Saad Kaddafi ile olan ilişkileri nedeniyle 2010 yılından bu yana mercek altında olan şirket, son olarak Montreal’de aldığı süper-hastane ve köprü ihalelerinde rüşvet verdiği iddiaları nedeniyle soruşturuluyor. 10 milyar dolar yıllık cirosu olan şirkette, son davalar hariç 9 üst düzey yönetici bugüne kadar rüşvet ve usulsüzlük nedeniyle hüküm giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
  1. Kanada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası
    1. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    2. 12 yıllık çocuk hasreti makas..
    3. Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu..
    4. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    6. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    7. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    8. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    9. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    10. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    11. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    12. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    13. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    14. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    15. FenerbahçeTekdemir transferini..
    16. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    17. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    18. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    19. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    20. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    21. Arsızlık, TV dizileriyle..
    22. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    23. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4..
    24. Lampard: Takımımın performansından..
    25. Saç ekimi yaz ayında da tercih ediliyor
    26. MSB açıkladı: ABD'li heyet..
    27. İzmir'de büyük operasyon: 13 kişi..
    28. İran'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü
    29. Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor
    30. Gayrimenkule ‘Tasarruf finansman’..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı