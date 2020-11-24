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Aktüel Kanada, Afganistan'a, kalkınmasına destek amacıyla 270 milyon dolar yardım yapacak
Aktüel

Kanada, Afganistan'a, kalkınmasına destek amacıyla 270 milyon dolar yardım yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:53:33 -
Kanada, Afganistan'a, kalkınmasına destek amacıyla 270 milyon dolar yardım yapacak

TORONTO (AA) - Kanada, Afganistan'a, kalkınmasına destek amacıyla 3 yıl içinde 270 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Afganistan, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sanal ortamda ortaklaşa düzenlenen 2020 Afganistan Konferansı'nda yaptığı açıklamada, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 270 milyon dolar taahhüt ettiklerini duyurdu.

Bakan Gould, "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kanadalılar kadar Afganların da değer verdiği hususlardır. Bu değerlerin aşınmasına izin veremeyiz. Kanada, Afganistan'a derin bağlılığını sürdürürken, kazanımların kaybedilmemesini sağlamak için seçilmiş hükümet ve uluslararası toplumla eşit şekilde çalışmaya kararlıdır." dedi.

Yardıma ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da Afganistan dünyanın en fakir ve en kırılgan devletlerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkenin kalkınma yardımına ihtiyacı hala yüksek. Kovid-19 salgını, halihazırda zor olan koşulları daha da ağırlaştırdı ve sağlık harcamalarının aşırı yükü, istikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomiyi felce uğrattı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kanada’nın Afganistan Yeniden Yapılanma Güven Fonu'na sağlayacağı 270 milyon dolarlık katkının öncelikle sağlık ve eğitim projelerine harcanacağı, kadınların toplumsal statülerinin geliştirilmesi, insan hakları, barış ve güvenlik projeleri için de kullanılacağı kaydedildi.

Kanada, Afganistan'a 2001'den bu yana istikrar, kalkınma ve insani çabaları desteklemek için 3,6 milyar dolardan fazla yardımda bulundu.

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