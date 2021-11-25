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Kadın - Aile Kan yapıcı yiyecekler nelerdir?
Kadın - Aile

Kan yapıcı yiyecekler nelerdir?

Her biri tabii ki tek başına kesin bir çözüm olmayabilir ama vücudunuzda kan üretilmesine destek verirler.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:00:00 - 2021-11-25 21:05:57
Kan yapıcı yiyecekler nelerdir?

Kan yapıcı besinlerin verdikleri destek sayesinde metabolizmanızı hızlandırıp tam anlamıyla içinizin ısınmasına yardımcı olurlar. Kan yapan besinlerden alacağınız destekle sadece bir kışı değil tüm hayatınız boyunca sağlıklı olabilirsiniz.

Kan yapıcı yiyecekler 

  • Kuru üzüm
  • Pekmez
  • Ciğer
  • Bitter çikolata
  • Böbrek
  • Domates
  • Isırgan otu
  • Barbunya, mercimek, fasulye gibi baklagiller
  • Koyu yeşil yapraklı sebzeler
  • Karahindiba

Protein zengini 5 besin
Protein zengini 5 besin

Kadın - Aile

Protein zengini 5 besin

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