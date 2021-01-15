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Sağlık Kan verdikten sonra kolda neden morarma olur?
Sağlık

Kan verdikten sonra kolda neden morarma olur?

Bazı sağlık sorunları sebebiyle veya farklı nedenlerden dolayı kan vermek durumunda kalırız. Kan verdikten sonra kolumuzda morluk meydana gelir. Görüntü bakımından hoş bir görüntüye sahip olmayan morluğun sebebi nedir? Kan verdikten sonra kolda neden morarma oluşur?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:03:00 -
Kan verdikten sonra kolda neden morarma olur?

Hastanın kan verdikten sonra kolunda morarma oluşması kişiye bağlı olarak veya hemşirenin uygulamasından dolayı meydana gelebilir. Eğer bu durum kişiye bağlı olarak gelişiyorsa sebebi kan verdikten sonra kan alınan kol ile ağır eşya taşınması veya o kısma dokunulması olabilir. Bu yüzden kan verdikten sonra bir müddet ağır eşya taşımamalı ve o bölgeye dokunmamalıyız.

Hemşireye bağlı olarak morluk oluşursa bunun sebebi de damar yolu açarken yaşanılan zorlanmalardır. Genel olarak bu tür morarmalar büyük bir sorun oluşturmasa da zaman zaman önemli sorunlar ortaya çıkartabilir. Bu durumda kısa zamanda bir sağlık kurumuna müracaat etmek gerekir.

Kan verdikten sonra oluşan morarmalar çoğunluk olarak bebeklerde, damarı ince olan kişilerde ve zayıflarda ortaya çıkar.

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