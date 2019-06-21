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KAN televizyonu oradaydı! Alçak Sisi sadece Katil İsrail'e izin verdi

18 Haziran sabahı sadece ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle defnedilen Muhammed Mursi'nin mezarına hiçbir basın yayın kuruluşunu yaklaştırmayan Mısır makamları, sadece İsrail'in KAN televizyonunun görüntü almasına izin verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 13:05
KAN televizyonu oradaydı! Alçak Sisi sadece Katil İsrail'e izin verdi

Duruşma salonunda vefat etmesinin ardından 18 Haziran sabahı sadece ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle defnedilen Mursi'nin mezarına hiçbir basın yayın kuruluşunu yaklaştırmayan Mısır makamlarının, sadece İsrail'in KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais'in görüntü almasına izin vermesi dikkati çekti.

İbranice yayın yaptılar

KAN muhabiri Kais, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı Kahire'nin kuzeydoğusundaki Nasr semtinde bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin de defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı.

"Mısır sokaklarına hiçbir etkisi olmadı"

Mezarların içinde rahatlıkla dolaşan Kais, daha sonra yayını Kahire sokaklarında sürdürdü. Ülkede hayatın doğal seyrinde devam ettiğini belirten Kais, Mursi'nin vefatının Mısır sokağındaki yansımasına ilişkin ise şunları söyledi: "Mursi'nin, mahkeme salonunda sanık kafesinde vefat etmesi sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında şafak vaktinde defnedilmesiyle oluşan bu büyük dramın, Mısır sokağında herhangi bir etkisi olmadı. Sanki hiç olmamış gibi."

Mursi'nin vefatının aynı şekilde Mısır basınında da çok basit bir şekilde yer aldığını ve Mursi'nin basında tehlikeli biri olarak değerlendirildiğini ifade eden İsrailli gazeteci Kais, yayın sırasında Kahire'de bir kahvede oturarak ülkenin en önemli gazetelerinden El-Ahram'ı karıştırıyor ve "Mursi'nin vefatından hiçbir şekilde söz edilmiyor." ifadelerini kullanıyor.

Mısırlıların İsrail kameralarına konuşmaya yanaşmadığını vurgulayan Kais, Mursi'nin vefatına yönelik tepkilerin sadece sosyal medyada yer aldığını ve söz konusu tepki selini İhvan üyesi aktivistlerin yönettiğini iddia ediyor.

Vefat ettikten sonra hastaneye götürüldü

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, 17 Haziran’da "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

Mursi'nin darbeden önceki konuşması hafızalara kazınmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:05
  1. İsrail
  2. KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais
  3. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan)
  4. İbranice
  5. Mısır devlet televizyonu
  6. Muhammed Mursi
  7. Sisi

YORUM YAZ

  • osmanoğlu2023osmanoğlu202315 dk önce
    ihaleyi veren israil sisinin işini doğru yapıp yapmadığını görmek istemiştir...
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI25 dk önce
    Gök yüzünden başınıza ölüm yağdığında yer yüzünde kaçacak yer kalmadığında ve ölüm kapınıza dayandığında göreceksin nasıl bir etkisi varmış...
  • güncegünce29 dk önce
    Herkes sindirildi mısırda demekki Olan MUHAMMET MURSİYE oldu .O 20 dak yerlerde kıvranıp ölmesini beklediler.ALLAH sebep olanları elbet bir gün fravun ALLAHA meydan okuduğunda bir sineği sebep edip öldürdüğü gibi en yakın bu fravunların helak oluşunu göster yarabbi MUHAMMET MURSİYE RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN AMİN
  • GamzeGamze50 dk önce
    Sisi öldü , konuyu kapatın bence. Mısırlılar'in bile umurunda değil.
  • ..........54 dk önce
    Haydut köpeklere vakti geldiğinde acımak yok

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