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Korona Virüs Kan sulandırıcı ilaçlar zararlı mı? Bilim Kurulu Üyesinden uyarı geldi
Korona Virüs

Kan sulandırıcı ilaçlar zararlı mı? Bilim Kurulu Üyesinden uyarı geldi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi aldıktan sonra doktorların hastalara kan sulandırıcı ilaçlar vermesi sebebiyle birçok vatandaş eczaneden kan sulandırıcı ilaçlar almaya başladı. Peki kan sulandırıcılar zararlı mı? Doktor vermeden kullanabilir miyiz?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:09:00 -
Kan sulandırıcı ilaçlar zararlı mı? Bilim Kurulu Üyesinden uyarı geldi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kan sulandırıcı ürünlerin kullanımına dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, herhangi bir ilacın dahi doktor tavsiyesi olmadan dozunu artırınca fayda değil, zarar verebileceğini belirterek, “Size tedavi amaçlı verdiğiniz ilacı iki katı alırsanız size zarar verebilir. Bu bakımdan doz ana belirleyici. Bu ilaçları gerekmedikçe asla kullanmamak lazım. Kanamaya da neden olabilirler. Kanı sulandırıyor, akışkanlığını artıyor, amacı bu; ama biraz fazla verirseniz kanamaya neden olabilir. Bu çizgiyi bizim, sizin belirlemeniz mümkün değil. Mutlaka sizi izleyen doktorun önermesi ve önerdiği miktarı önerdiği şekilde almanız gerekir” dedi.

Asla kullanmamalıyız

Kara, bu tür ilaçların kullanım süresi uzarsa da zarar verebileceğini belirterek, “Ağrı kesiciyi biz çok rahat kullanıyoruz, bunu bile siz bir tablet yerine 2 tablet alırsanız, almanız gerek süre 6 saatte 1 ise siz 2 saatte bir alırsanız çok ciddi yan etkileri, hatta kayıplara neden olabilecek yan etkileri olabilir. Doktor önerisi olmadan, eczacı arkadaşlara danışıp nasıl kullanılacağından emin olmadan bu ilaçları asla ve asla kullanmamamız gerekir” diye ifadelerde bulundu.

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