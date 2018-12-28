Kan ısıtan, soğutan, besleyen, koruyan sıvı

Ona enerji verir ve içindeki zehirli maddelerin atılmasını sağlar. 60 kg. ağırlığındaki bir insanın damarlarında ortalama 5 litre kan dolaşır. Kalp, bu miktarı normal halde her dakika bedende dolaştırır. Fazla efor sarfında ise bu dakikada beş defaya kadar çıkabilir.

Kan, ihtiyacımız olan oksijeni akciğerlerden kaslara taşır. Oksijeni bu şekilde gerekli dokulara verirken, karbondioksiti de alarak akciğere götürür ve bedenden atılmasına hizmet eder.



Kanımıza, dolayısıyla tenimize renk veren hücreler alyuvarlardır. Alyuvarlar yassı ve esnek disklere benzer. Yetişkin bir erkeğin damarlarında 30 milyar alyuvar vardır. Şeker hastalarının kan hücreleri genellikle esnekliklerini yitirir. Onun için hastaların gözlerindeki hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri tarafından tıkanır. Bu tıkanma, körlüğe yol açabilir.

Bir alyuvar hücresi bedende yaklaşık 120 gün dolaşır ve makrofaj adlı savunma hücreleri tarafından yenir. Fakat vücudumuzda saniyede 2,5 milyon alyuvar üretilir.

Kan aynı zamanda bedende haberci görevi yapar. Taşıdığı hormonlar, organlar ve hücreler arasında haberleşmeyi sağlar. Kan, zehirler, gazlar, akyuvarlar, vitaminler ve başka maddeler dışında, ısıyı bedenin geneline dağıtır ve beden sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre ayarlar.