Kan gruplarını oluşturan iki çeşit protein

Alyuvarlar, solunum organlarından aldıkları oksijeni dokulara taşıyor. Sonra o dokulardan aldığı karbondioksiti akciğerlere götürüp vücuttan dışarı atılmasına yardımcı oluyorlar. Kandaki sayıları yaş, cinsiyet, yapılan iş ve yaşanılan ortamın yüksekliğine göre değişiyor. Bu hücreleri kemik iliği üretiyor.

İkincisi “akyuvarlar”.. Beyaz renkli iri çekirdekli, büyük ve sabit bir şekli olmayan hücreler.. Kemik iliği ile lenf düğümlerinde ve dalak, timüs gibi lenf dokularımızda üretilirler. Ömürleri birkaç gün.. Akyuvarlar, mikropları yutarak veya onlara karşı antikor yaparak vücudun savunmasını sağlıyor.

Üçüncüsü “kan pulcukları”.. Kandaki en küçük parçacıklardır. Tam bir hücre yapısında olmadıklarından ömürleri kısadır. Görevleri ise kanın pıhtılaşmasını sağlamak ve böylece kan kaybını önlemektir.

İnsanlarda A, B, AB, 0 olmak üzere dört çeşit kan grubu vardır. Kan grupları bu adları, iki çeşit proteinden almıştır. Kanda bu proteinlerden hangisi varsa kan grubu o harfle adlandırılır. A proteinini taşıyanlar A grubu, B proteinini taşıyanlar B grubu, bu proteinlerden hiçbirini taşımayanlar 0 grubu ve her ikisini de taşıyanlar AB grubu’dur.