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Yaşam Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?
Yaşam

Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?

Kan grubu testi yapılan kişinin kan grubunun ne olduğu konusunda kişiye verilen bilgi içerikli kart olan kan grubu kartı nereden alınır? Kan grubu kartı sağlık ocağından verilir mi? Kan grubu kartı nasıl alınır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-29 17:39:00 -
Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?

Kan grubu kartı bazı işlemler için gerekli olabilmektedir. Spor salonuna kayıt, ehliyet başvurusu, işe girişlerde ve birçok alanda ihtiyaç duyulan ve yanımızda bulundurmamız gereken bir karttır. Kişiler kan grubu kartını nereden nasıl alacağını merak etmekte. Peki, kan grubu kartı nasıl alınır?

Kan grubu kartı nerelerden alınır?

Kan grubu kartı sağlık kuruluşlarından rahatlıkla alınabilir. Türkiye'de kan grubu kartı veren yerler şu şekildedir:

Aile Sağlık Merkezleri (Sağlık Ocağı)
Devlet hastaneleri
Özel hastaneler
Kızılay

Kan grubu kartı nasıl alınır?

Kan grubu kartı almak için önce almak istediğiniz yeri seçmelisiniz. Sağlık Ocağı mı, özel hastane mi, devlet hastanesi mi, e- Nabız üzerinden mi?

Sağlık ocağından kan grubu kartı alma

Eğer Sağlık Ocağından kan grubu kartı almak istiyorsanız;

Size en yakın Aile Sağlık Merkezine gidin. Kan grubu kartı alma nedeninizi belirterek başvurunuzu yapın. Sizden kan vermeniz istenecektir. Kanınız alındıktan sonra 1 saat içerisinde sonuç çıkmaktadır. Kan grubu kartınız oluşturulup size teslim edilir.

Devlet hastanesinden kan grubu kartı alma

Devlet hastanelerinden ücretsiz kan grubu kartı alabilirsiniz. Bunun içinde erken saatlerde gidip kan vermeniz gerekmektedir. Alınan kan örnekleri hastanenin yoğunluğuna göre 1-2 saat içerisinde ya da sabah gittiyseniz öğleden sonra çıkabilmektedir. Kan grubu kartınız oluşturulup teslim edilir.

Özel hastaneden kan grubu kartı alma

Özel hastanelerden kan grubu kartı alma işlemi kolaydır ve hızlı bir şekilde kan grubu kartınızı alabilirsiniz. Fakat özel hastaneler bu işlem için ücret almaktadırlar.

E-Nabız ile kan grubu kartı alma

Kan grubu kartı E-devlet üzerinde mevcut değildir. Kan grubu bilgileri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi üzerinde yer almaktadır. e-Nabız hizmetine sadece e-Devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

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