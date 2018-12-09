THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kan grubu 0 olanlar sütten uzak durmalı

Süt ve süt ürünleri size zararlıdır ama peynirler hariç...

09 Aralık 2018 Pazar 15:28
Kan grubu 0 olanlar sütten uzak durmalı


Karışık kırmızı ve beyaz etle yapılan sucuk, sosis, salam bilhassa zararlı..

Mısır, mısıryağı ve mısır unlu mamüller, rafine olmuş sıvı yağlar. Fabrika olgunlaştırması zeytinler, hazır turşular, dondurma, kavrulmuş kuruyemiş, kahve, yerfıstığı, siyah çay, buğday ve mısır nişastası..

Portakal, karnabahar, domates salçası, bayat yiyecekler, hazır gazlı yiyecek ve içecekler, tatlandırıcılar, glikoz, früktoz size zararlı..

Size faydalı olanlar da var elbette

Koyun, dana, sığır yani her türlü kırmızı et, 0 Grubu’nda olanlar için faydalıdır. Tek şart karıştırmamak. Yani sosis, salam, sucuk gibi karışık etle yapılan mamuller sakıncalı.. Bu gruptaki insanlar için bütün balıklar, tavuk, hindi taze yumurta faydalıdır..

Zeytinyağı, keten ve ceviz yağı da..

Kavrulmamış kabak çekirdeği, lahana, enginar, marul, ıspanak, roka, maydanoz, pazı, kara ve kırmızı turp, pancar, kabak, soğan, sarmısak..

Zencefil, safran, kırmızı pul biber, keçiboynuzu, köri yani zerdeçal, kimyon, kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, keten tohumu..

Her türlü üzüm ve özellikle kara üzüm, her tür erik, kiraz, vişne, greyfurt, karadut, karpuz, mango, bal, maden suyu, yeşil çay faydalı..

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:35
  1. 0 kan grubu nasıl beslenmeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrollü öfkeden korkma!
    1. Kontrollü öfkeden korkma!
    2. Annesini bıçakla öldürdüğü iddia..
    3. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    6. Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
    7. Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarına..
    8. İran'da üniversite öğrencilerinden..
    9. Fransa'da Sarı Yelekliler'in "büyük..
    10. Hasta yakını 112 görevlisi kadının..
    11. FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
    12. TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona..
    13. "Fransa için bu çok büyük bir derstir"
    14. Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 -..
    15. Galericiden hırsızlık güvenlik..
    16. Kan grubu A olanlar tavuk ve balık..
    17. TFF 2. Lig'inde 16. hafta maçları..
    18. Kemal Özdeş'in yeni takımı belli oldu
    19. Kriz gittikçe büyüyor! Çin,..
    20. Sabah saatlerinde kalp krizi geçirme..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe