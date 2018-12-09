Kan grubu 0 olanlar sütten uzak durmalı



Karışık kırmızı ve beyaz etle yapılan sucuk, sosis, salam bilhassa zararlı..

Mısır, mısıryağı ve mısır unlu mamüller, rafine olmuş sıvı yağlar. Fabrika olgunlaştırması zeytinler, hazır turşular, dondurma, kavrulmuş kuruyemiş, kahve, yerfıstığı, siyah çay, buğday ve mısır nişastası..

Portakal, karnabahar, domates salçası, bayat yiyecekler, hazır gazlı yiyecek ve içecekler, tatlandırıcılar, glikoz, früktoz size zararlı..

Size faydalı olanlar da var elbette

Koyun, dana, sığır yani her türlü kırmızı et, 0 Grubu’nda olanlar için faydalıdır. Tek şart karıştırmamak. Yani sosis, salam, sucuk gibi karışık etle yapılan mamuller sakıncalı.. Bu gruptaki insanlar için bütün balıklar, tavuk, hindi taze yumurta faydalıdır..

Zeytinyağı, keten ve ceviz yağı da..

Kavrulmamış kabak çekirdeği, lahana, enginar, marul, ıspanak, roka, maydanoz, pazı, kara ve kırmızı turp, pancar, kabak, soğan, sarmısak..

Zencefil, safran, kırmızı pul biber, keçiboynuzu, köri yani zerdeçal, kimyon, kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, keten tohumu..

Her türlü üzüm ve özellikle kara üzüm, her tür erik, kiraz, vişne, greyfurt, karadut, karpuz, mango, bal, maden suyu, yeşil çay faydalı..