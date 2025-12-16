  • İSTANBUL
Gündem Kan emicilerin nefesi kesildi
Gündem

Kan emicilerin nefesi kesildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kan emicilerin nefesi kesildi

Tekirdağ’da vatandaşların kanını emen tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen M.D., İ.D. ve Y.Ö. adlı şahısların adreslerine teknik ve fiziki takibin ardından güvenlik birimlerince eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi.

 

Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

