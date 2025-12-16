Kan emicilerin nefesi kesildi

Çerkezköy ilçesinde vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen M.D., İ.D. ve Y.Ö. adlı şahısların adreslerine teknik ve fiziki takibin ardından güvenlik birimlerince eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.