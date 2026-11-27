İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda örgütlü şekilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ortak bir organizasyon içerisinde ve örgütsel yapı çerçevesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda müşteki beyanları, şüphelilere yönelik MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelenmişti.

Şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapı içerisinde hareket ederek faiz karşılığında para kullandırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

Müştekilere ait araç ve taşınmazların gerçek değerleriyle örtüşmeyen bedeller üzerinden devredildiği, para hareketlerinin farklı kişi ve şirketlerin hesapları üzerinden gizlenmeye çalışıldığı, borçların tahsili sırasında ise müştekilere yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulunulduğu tespit edilmişti.

İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda suça karıştığı tespit edilen 34 şüpheliden 28'i yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 31'e yükselmişti.

Öte yandan, suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlara ve tefecilik faaliyeti karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konulmuştu.