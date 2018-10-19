0553 313 94 23

Kan donduran vahşet! Suriyeli kadın ve 2 çocuğu, boğazları kesilmiş halde bulundu

Arnavutköy'de evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunan Suriye uyruklu kadın ve 2 çocuğu öldü, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

19 Ekim 2018 Cuma 22:16
Kan donduran vahşet! Suriyeli kadın ve 2 çocuğu, boğazları kesilmiş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde Suriye uyruklu aile, yakınları tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde bulundu.

Bunun üzerine, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne N.H. ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba E.İ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Babanın eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:16
  1. Arnavutköy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cimbom evinde takıldı!
    1. Cimbom evinde takıldı!
    2. BM'de Filistin'i anlattı! Konsey buz..
    3. Kan donduran vahşet! Suriyeli kadın ve..
    4. Diriliş Ertuğrul'dan bomba fragman!..
    5. Mide bulantısı hastalık habercisi..
    6. Seramik tava temizlemenin püf noktaları
    7. Esrar yasallaşmıştı! Stoklar tükendi
    8. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    9. Twitter'dan Suudi Arabistan'ın sahte..
    10. Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında..
    11. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    12. Meral Akşener'e çelenk şoku! İYİ..
    13. Sakarya'daki uyuşturucu..
    14. Şırnak merkezli FETÖ operasyonu! 8..
    15. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
    16. Çankırı'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi..
    17. Çanakkale'de trafik kazası! 1 kişi..
    18. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    19. Rusya’da havai fişek fabrikasında..
    20. Denizlispor farklı kazandı! 3-0
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı