Kan donduran vahşet! Suriyeli kadın ve 2 çocuğu, boğazları kesilmiş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde Suriye uyruklu aile, yakınları tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde bulundu.

Bunun üzerine, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne N.H. ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba E.İ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Babanın eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.