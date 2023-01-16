Kan donduran olay! Ünlü Türk şarkıcı, eski sevgilisini öldürüp, babasıyla birlikte ormana gömdü

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.

İddiaya göre; Seçil Çiftçi ile birlikteliği olan Semih Sevgi ayrılmalarına rağmen Seçil'in peşini bırakmadı. Pek çok kez Çiftçi'nin evine gelen Sevgi, barışmak istedi. Genç kadın reddetti.

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu.

Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken genç kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı, elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.

Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.