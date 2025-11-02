  • İSTANBUL
Yaşam Kan donduran olay! Boş arazide bebek cesedi bulunu
Yaşam

Kan donduran olay! Boş arazide bebek cesedi bulunu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kan donduran olay! Boş arazide bebek cesedi bulunu

Çanakkale Ayvacık'ta yürek burkan bir olay yaşandı. İlyasfakı köyü yakınlarındaki boş arazide, göbek bağı henüz kesilmiş bir kız bebeğin cansız bedeni bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyü yakınlarında boş bir arazide, görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Boş bir arazide kız bebek cesedi buldu. Bulunan bebeğin göbek bağının yeni kesilmiş olduğu belirlendi. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

