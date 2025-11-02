Kan donduran olay! Boş arazide bebek cesedi bulunu
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyü yakınlarında boş bir arazide, görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Boş bir arazide kız bebek cesedi buldu. Bulunan bebeğin göbek bağının yeni kesilmiş olduğu belirlendi. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.